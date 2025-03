Al Pala Sorbo arriva l'Alfa Omega e per la DCL Edilizia a cinque gare dal termine della regular season è importante vincere per consolidare la posizione che occupa, necessaria per disputare i playoff. Il successo di sabato scorso sul campo del Città Futura, ha prodotto entusiasmo in seno al club.

«Vedo la squadra carica, emotivamente in salute, pertanto mi aspetto un'altra prova convincente contro i lidensi - ha spiegato il presidente; Massimo Albano -. Devo dire che siamo cresciuti, ci stiamo preparando a un finale di stagione in cui tutte le squadre che incontreremo non ci regaleranno nulla. Siamo convinti che possiamo fare bene e daremo il massimo per centrare i playoff».

Alle 19.30 sugli spalti del palazzetto sono previsti molti tifosi. «È quanto ci auguriamo, ovvero vedere le tribune gremite e chiassose, visto che di tifosi ne abbiamo bisogno. Per arrivare a giocarci la seconda parte del campionato, ci servirebbe una spinta del pubblico».

Nella formazione che Russo farà scendere sul parquet non ci sono defezioni , Parroccini e compagni sono pronti a dare la caccia alla terza vittoria di fila.

