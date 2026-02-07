La Comal Civitavecchia Volley riparte con autorità e lo fa nel modo migliore, superando Colli Albani con un netto 3-0 nella sfida di Serie C femminile, girone A, disputata alla palestra del Marconi. I parziali parlano chiaro: 25-15, 25-19 e 25-13, a conferma della superiorità rossonera in tutti i momenti della gara. Una prestazione solida e concreta per le “coccinelle”, guidate da Alessio Pignatelli, capaci di imporre il proprio ritmo dall’inizio alla fine grazie a servizi incisivi, attacchi efficaci e buona organizzazione di gioco.

Le civitavecchiesi, arrivate alla sfida da seconde in classifica, avevano l’obiettivo di consolidare la posizione e ridurre il distacco dalla capolista. Il primo set, chiuso 25-15, ha visto la Cv Volley prendere subito il comando, mettendo pressione alla ricezione avversaria e trovando punti in continuità, con Colli Albani incapace di reagire. Nel secondo parziale, 25-19, le ospiti hanno tentato di restare in partita, ma le rossonere hanno mantenuto concentrazione e lucidità, gestendo bene le fasi più equilibrate del match. Il terzo set, 25-13, ha suggellato la supremazia delle padrone di casa, che hanno chiuso con autorità un incontro dominato dalla prima all’ultima azione.

La vittoria assume un significato ancora più importante se si considera il momento delicato vissuto dalla squadra nel finale di andata, segnato anche dall’infortunio di Patrizi, assente fino alla fine della stagione ma presente in tribuna per sostenere le compagne. La Cv Volley, nonostante questo, ha saputo rispondere con grande maturità, dimostrando di avere tutte le carte in regola per continuare a lottare fino alla fine per la promozione.

Coach Alessio Pignatelli sottolinea l’importanza della prova: «Era importante ripartire da una vittoria. Sono contento di alcune cose, su altre dobbiamo ancora migliorare, però abbiamo una base da cui ripartire. La partita non era tra le più difficili, ma siamo state brave a metterla dalla nostra parte, mostrando anche buone trame in alcune situazioni di gioco».

Il tecnico parla anche della gestione del gruppo: «Peccato per l’infortunio di Alice, che non sarà con noi per il resto della stagione. Credo che la squadra vada bene così, non abbiamo bisogno di nuovi inserimenti e sono convinto che le ragazze della rosa sapranno farsi valere».

Questa vittoria consente alla Cv Volley di consolidare la seconda posizione e ridurre il gap dalle dirette concorrenti, lanciando un segnale chiaro alle altre formazioni del girone: le rossonere sono determinate a restare protagoniste fino alla fine. Con concentrazione, intensità e attenzione ai dettagli tecnici, la Comal può continuare a inseguire il sogno della promozione e puntare a giocarsi la vetta del girone fino all’ultimo punto.

