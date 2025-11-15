La Comal Civitavecchia Volley batte Roma Centro 3-1 e prosegue la sua marcia trionfale in Serie C. Le rossonere civitavecchiesi, guidate da Alessio Pignatelli, conquistano la sesta vittoria consecutiva, mantenendo saldamente la vetta della classifica a punteggio pieno e confermandosi tra le squadre più solide e competitive del torneo. Una prestazione che conferma il grande stato di forma della squadra e la sua determinazione verso l’obiettivo promozione.

Alla palestra ITIS Marconi, la Comal parte subito forte, imponendo il proprio ritmo e conquistando il primo set 25-17 con grande autorità. Roma Centro non ci sta e reagisce nel secondo, aggiudicandosi 22-25 e costringendo le civitavecchiesi a rialzare l’intensità. La squadra, però, non si lascia scoraggiare: capitan Guidozzi e compagne ritrovano subito il loro gioco, chiudendo il terzo set 25-23 e dominando il quarto 25-14, per un 3-1 finale che evidenzia la resilienza delle rossonere anche di fronte a problemi fisici. La ripartenza è stata speciale, con ogni giocatrice pronta a dare il massimo e dimostrare il proprio carattere.

Adesso l’attenzione si concentra sull’attesissimo scontro al vertice del prossimo weekend sul campo della Luiss, incontro che promette emozioni forti e potrebbe già delineare le gerarchie nella corsa alla promozione. I tifosi, galvanizzati da questa serie di vittorie, attendono con entusiasmo di sostenere le “coccinelle” in una sfida che si preannuncia cruciale e spettacolare, pronti a celebrare insieme ogni punto conquistato in questa straordinaria stagione delle rossonere civitavecchiesi.

