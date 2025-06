La Cv Volley è felice di annunciare il ritorno di Alessandro Marino, tecnico federale di secondo grado alla guida della Serie D, la prima squadra maschile rossonera. Un graditissimo ritorno fortemente voluto dal Presidente Viviana Marozza, che permetterà alla squadra di avere un allenatore esperto e motivato.

Marino, lontano dai campi da alcuni anni dopo una lunga carriera come giocatore e allenatore, è pronto a mettere le sue competenze al servizio della Cv Volley ed è già all'opera per costruire la squadra e lo staff tecnico che lo affiancherà.

La società rossonera ringrazia Evelin Guanà, che è stata alla guida della serie D nella passata stagione, per l'ottimo risultato ottenuto raggiungendo la salvezza e le augura buon lavoro nel settore giovanile rossonero al quale ha deciso di dedicarsi.

Nel frattempo, il settore giovanile della Cv Volley continua a crescere grazie anche alla conferma del professor Giancarlo De Gennaro, che si occuperà in esclusiva del settore giovanile rossonero. De Gennaro, Ventura, Gabelli e Cesarini stanno proseguendo l'attività con i corsi di beach volley alla Marina che si terranno fino al 2 luglio. L’attività in casa Cv Volley proseguirà per tutta l’estate anche con i due Camp che si terranno a fine giugno e fine luglio a Castel del Piano e a Cecina.

La società della presidentessa Viviana Marozza è pronta a vivere una nuova stagione di successi, grazie al lavoro e alla dedizione di tutto lo staff rossonero.

