Non c'è tempo per potersi fermare. Il San Giorgio, dopo il netto successo ottenuto lo scorso weekend ai danni della Poolstars, torna subito in campo per un altro match di Serie C. Le ragazze di coach Pascali, posizionate al terzo posto del girone C, stanno vivendo attualmente un particolare momento di stagione che richiede una determinata concentrazione per evitare passi falsi. Se le distanze dalle avversarie che le inseguono sono poche o minime, si può dire la stessa cosa anche per le compagini che in campionato vi si trovano davanti a loro. E domani pomeriggio alle ore 16 andrà in scena un vero e proprio scontro diretto al vertice che vedrà la San Giorgio scendere sul campo della capolista Tor di Quinto.

LA STORIA. Facciamo però un passo indietro e stacchiamoci un attimo dai giorni d'oggi, ripercorrendo brevemente la storia della società in questione. La San Giorgio Pallavolo, istituita come associazione dilettantistica senza finalità di lucro, dal 1977 svolge la propria attività nei territori delle zone nord del Comune di Fiumicino. In quel di Maccarese e Fregene, la finalità primaria è quella di portare avanti il tema legato al sociale, crescendo al contempo i giovani del luogo con la pratica sportiva. Tutte le squadre presenti, anche quelle più famigerate, sono sempre state composte - salvo rare eccezioni - esclusivamente da atleti locali. In 47 anni di lavoro sono stati coinvolti oltre 1600 atleti, con le rispettive famiglie. Per quanto riguarda la stagione attuale, ai ragazzi e alle ragazze della San Giorgio (circa 170-180), è stata data la possibilità di praticare la pallavolo e partecipare ai campionati federali di Serie C femminile, Under 12 femminile, Under 13 femminile, Under 14 femminile, Under 16 femminile, Torneone S3 di minivolley e ai campionati amatoriali Under 17 maschile e Open maschile e femminile. Dunque, oltre all’agonistica ricordiamo che c'è anche la categoria amatoriale, rivolta a coloro che non potendo praticare sport ad un livello più impegnativo hanno il piacere di incontrarsi in palestra per un’attività ludica.

I MIGLIORI RISULTATI. Le soddisfazioni più rilevanti risalgono senza ombra di dubbio alla disputa dei campionati di Serie C femminile - tutt'ora in corso - e di Serie C maschile, dal 1998 al 2003. A livello di trofei, 5 titoli di campione provinciale Fipav conseguiti nel settore giovanile, due nel maschile e tre nel femminile. Il miglior risultato deriva però nel vedere i propri atleti protagonisti nel raggiungimento sia della Serie A che della Serie B. Un esempio per tutti, è quello di Gabriele Maruotti, cresciuto nel vivaio della San Giorgio. Per oltre 15 anni nelle squadre di Serie A1 ha fatto parte di tutti i club nazionali della Fipav, dalle giovanili a quelle senior, disputando oltre 100 gare e portando a casa le seguenti soddisfazioni: l’oro ai Giochi del Mediterraneo nel 2009, l’argento al campionato europeo nel 2011 e la partecipazioni ai campionati mondiali del 2018.

