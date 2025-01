Ultima giornata d’andata con una trasferta difficile per la Comal Civitavecchia Volley. Domani alle ore 16 le ragazze allenate da Alessio Pignatelli saranno a Mentana, ospiti dello Spes, in una gara che non si presenta affatto semplice, per continuare a mantenere il primo posto della classifica e sventare un possibile raggiungimento dell'avversaria più quotata, ovvero l’Antares. Nessun problema di formazione per Pignatelli, che avrà a disposizione l'intera rosa.

«La partita di questa settimana la giocheremo in trasferta - afferma Sofia Milioni - non sarà semplice, ma dobbiamo portarla a casa con il miglior risultato possibile. Sicuramente si tratta di una gara complicata, perché giocheremo nel primo pomeriggio e non siamo abituate, ma questo non deve essere d’intralcio al nostro obiettivo principale. Consolidare il primo posto e portare a casa tre punti. Dobbiamo affrontare la gara con determinazione e fare bene, come del resto abbiamo fatto finora. Sappiamo che andremo a giocare in una palestra che potrebbe essere fredda. Ma siamo ben attrezzate e pronte a tutto, spero che le temperature siano favorevoli». E nel prossimo fine settimana ci sarà la Coppa Lazio, a cui la formazione rossonera si è qualificata con una giornata d’anticipo, visto che l’Antares non può più scalzare dalla vetta Guidozzi e compagne. «Abbiamo centrato uno degli obiettivi prefissati all’inizio della stagione - riprende Milioni - è una bellissima soddisfazione, sia perché abbiamo ottenuto la qualificazione con una giornata di anticipo, sia perché è il primo anno che personalmente ho la possibilità di giocarla e come sempre metterò in campo tutte le risorse per farlo al meglio. La Coppa Lazio deve essere uno stimolo in più per continuare la scia positiva di risultati per arrivare a disputare i playoff nel miglior modo possibile».

