La serie nera si allunga per la Ste.Mar 90 Cestistica. I rossoneri incassano a San Cesareo la sesta sconfitta consecutiva, cedendo 61-56 sul parquet dei romani, terza forza del campionato di Serie C. Un ko che conferma il momento complicato della squadra di coach Gabriele La Rosa, ancora a caccia di continuità e punti pesanti per non perdere contatto con la zona playoff, pur restando nella parte bassa della classifica.

La partita è stata equilibrata sin dalle prime battute. La Ste.Mar approccia bene il match, chiudendo avanti il primo quarto (12-13) e dimostrando personalità contro un avversario di alto livello. San Cesareo reagisce nel secondo periodo, ribaltando di misura il punteggio all’intervallo lungo (25-23). Il break decisivo arriva dopo la pausa, quando i padroni di casa alzano l’intensità e scavano il solco nel terzo quarto (21-13).

Nel quarto finale Campogiani e compagni provano a rientrare con orgoglio e determinazione (15-20), ma la rimonta resta incompleta. A pesare in modo determinante sono ancora una volta i tanti errori dalla lunetta: 11 su 19 ai tiri liberi, numeri che non permettono di completare il recupero nei momenti chiave.

Nel tabellino rossonero quattro uomini a quota 9 punti: Garbini, Price, Loperfido e Bezzi. Ora una lunga pausa per riordinare le idee: il campionato riprenderà a gennaio con due gare casalinghe in quattro giorni al PalaRiccucci, il 7 contro Borgo Don Bosco e il 10 contro Petriana, appuntamenti fondamentali per provare a cambiare passo.

«Abbiamo giocato di squadra – dichiara coach Gabriele La Rosa – mettendo in difficolta una delle squadre più quotate del nostro girone. Nel finale sul loro +10 abbiamo avuto una reazione e siamo riusciti ad arrivare ad un possesso di distanza, purtroppo però i loro giocatori di spessore sono stati bravi dalla lunetta. Ai miei posso rimproverare poco, solo le percentuali ai tiri liberi, ma rimane una bella prova che ci permetterà di lavorare in questo periodo di vacanze con fiducia alle prime partite del 2026. L’inizio dell’anno per noi sarà fondamentale per scalare posizioni in classifica e uscire dalla zona calda».

