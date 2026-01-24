La Ste.Mar 90 Cestistica conquista una vittoria fondamentale al PalaRiccucci superando 71-67 la Città Futura e rilanciando con forza le proprie ambizioni salvezza. Un successo dal peso specifico enorme per i rossoneri di Gabriele La Rosa, che vendicano il brutto stop dell’andata e, grazie a questi due punti, allungano a +6 su Palocco: ad oggi la Cestistica sarebbe salva.

Contro una formazione romana in grande forma, reduce da sei vittorie consecutive e in piena corsa playoff, la gara si mette subito in salita. Città Futura prende il comando e difende il vantaggio per buona parte del primo tempo, approfittando delle difficoltà offensive della Ste.Mar 90, imprecisa e penalizzata da diverse palle perse. Con il passare dei minuti però Campogiani e compagni trovano maggiore continuità e, nella seconda metà del secondo quarto, riescono a rientrare in partita, andando al riposo sotto di soli cinque punti grazie al buzzer beater di Price, che chiuderà la serata come miglior realizzatore rossonero con 16 punti.

Il terzo quarto è il momento più complicato per la Cestistica, che scivola fino al -13. Ancora una volta però la squadra di La Rosa dimostra carattere e resta aggrappata al match con il lavoro sotto canestro e l’energia di Price, ben supportato da Mastropietro, autore di 13 punti preziosi, e da Rogani. Nell’ultimo periodo i rossoneri cambiano marcia, alzano l’intensità difensiva e trovano canestri pesanti anche dall’arco: Corneo, che chiuderà con 11 punti, firma la tripla del pareggio a due minuti dalla fine e diventa decisivo anche nel finale, trascinando la Ste.Mar 90 al successo.

Una vittoria che dà morale e consapevolezza, in vista dello scontro diretto di sabato prossimo sul campo di Palocco. La classifica ora sorride ai civitavecchiesi, che oggi sarebbero salvi, ma servirà continuità. Da sottolineare anche l’apporto dei giovani, con Serafini e Corneo protagonisti di una prova di grande maturità.

