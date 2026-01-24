La CPC Centumcellae inaugura nel migliore dei modi la stagione “in casa”, conquistando una vittoria tanto sofferta quanto preziosa contro la Virtus Flaminio. Alla piscina Wellness di Roma, campo casalingo dei biancorossi, i ragazzi di Simone Feoli si impongono 6-5 nella seconda giornata del campionato di Serie C, girone Lazio, centrando il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto all’esordio a Latina. Un avvio di stagione che regala entusiasmo e conferme all’ambiente civitavecchiese.

L’approccio alla gara è positivo per la Centumcellae, che nel primo tempo prende il controllo del match chiudendo avanti 2-1 grazie alle reti di De Santis e Mancuso. Nel secondo periodo arriva però la reazione della Virtus Flaminio, che riesce a rientrare in partita: la frazione si chiude sul 4-4, con i gol biancorossi firmati da Stocchi e Pierri.

Nel terzo tempo la CPC alza nuovamente l’intensità e piazza l’allungo decisivo, portandosi sul 6-4 grazie al rigore trasformato da Pierri e alla rete di Edoardo Feoli. Nell’ultima frazione gli ospiti trovano un solo gol che non basta a completare la rimonta, permettendo ai biancorossi di difendere il vantaggio fino alla sirena finale.

Una partita non sempre brillante dal punto di vista tecnico, con diverse imprecisioni da entrambe le parti, ma che consente alla Centumcellae di salire a quota 6 punti in classifica, confermando ambizioni di una stagione da medio-alta classifica.

A fine gara il commento di mister Simone Feoli: «Sono contento del risultato, ma meno della prestazione. Abbiamo commesso molti errori e fatto pochi miglioramenti rispetto alla gara con l’Antares. Il fatto di allenarci in una piscina da 25 metri ci penalizza nel preparare situazioni che poi si verificano costantemente in partita. Bellissima invece la prova del portiere Francesco Carpentieri, autore di una prestazione da 9. E sul discorso portieri, tra pochissimo ne saprete qualcosa di più…».

Un successo che vale doppio e che rafforza fiducia e consapevolezza in vista dei prossimi impegni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA