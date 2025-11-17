Dopo il pareggio della scorsa settimana sul campo dell’Ariccia, il Fregene torna subito a correre e lo fa nel migliore dei modi, superando per 3-1 la Pescatori Ostia in un match intenso e ricco di emozioni. I biancorossi, grazie a questo successo, salgono a quota 25 punti nel girone C di Promozione, confermandosi al comando della classifica. La gara si apre nel segno degli ospiti, che partono con maggiore convinzione e al minuto 8 trovano il vantaggio: un errore difensivo del Fregene spiana la strada a Gigliotti, bravo a finalizzare l’azione per l’1-0 gialloverde. La Pescatori continua a spingere e al 36’ sfiora il raddoppio con una traversa colpita da Brugi, episodio che rischia di indirizzare in modo diverso la partita. Scampato il pericolo, i padroni di casa reagiscono e al 38’ trovano il pareggio con il solito Dipilato. Il bomber biancorosso riceve palla e con un destro rasoterra preciso firma l’1-1, rimettendo la sfida in equilibrio. Nella ripresa la gara cambia volto. Mister Di Giulio effettua tre sostituzioni immediate inserendo Cotani, Cesi e Selvadagi, ma la svolta arriva al 65', quando la Pescatori Ostia resta in dieci uomini per l’espulsione di Castelluccio, autore di un duro intervento su Alessio Davì. Con l’uomo in più, il Fregene alza il ritmo e colpisce: al 75’ Zambrini, servito da Di Vilio, conclude una splendida azione corale e firma il sorpasso. Passano appena due minuti e ancora Zambrini trova il gol, chiudendo virtualmente il match con il 3-1 che spezza le resistenze della Pescatori, comunque combattiva fino al triplice fischio. Per il Fregene del tecnico Natalini tre punti pesanti e una prestazione convincente, soprattutto nella seconda parte dell'incontro. Domenica prossima sarà attesa dalla trasferta sul campo del Lanuvio Campoleone, impegno da non sottovalutare per continuare la corsa al vertice.

