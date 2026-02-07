Girone A della Promozione che è giunto alla quinta giornata del girone di ritorno. Ha intrapreso la fuga la capolista Borgo Palidoro che guida con 7 punti di vantaggio sull’Atletico Cimina Falisca. Oggi alle 15 la battistrada ospita sul campo de Le Muracciole di Aranova un Fiumicino in salute e già saprà il risultato della sua prima inseguitrice Atletico Cimina Falisca che alle 11 giocherà il derby casalingo contro l’Atletico Capranica. Dopo lo strepitoso girone di andata l’Atletico Flaminia ha frenato bruscamente con un solo punto ottenuto nelle ultime quattro giornate che sono quelle del girone di ritorno. Complici anche diverse assenze la squadra è andata in sofferenza e mister Puccica attende degli importanti segnali di ripresa in questo derby contro un Capranica che invece insegue i punti salvezza e che proprio sette giorni fa superando in casa il Cerveteri è tornato a vincere dopo diverse settimane. Posta in palio pesante per gli obiettivi podio dell’Atletico Cimina e la necessità dei punti salvezza da parte del Capranica. In terza posizione e in grande salute c’è il Pianoscarano che è reduce da 3 vittorie consecutive con7 gol fatti e 0 subiti e non vuole fermarsi ora che seppur ancora con 6 punti di ritardo si è avvicinata al secondo posto. Alle 15 trasferta a Bassano Romano per il match contro l’Atletico Monterano, penultimo che sta lottando per la salvezza. Trasferte inisidiose per le altre due provinciali che al pari del Capranica stanno lottando per evitare i playout o, ancora peggio, la retrocessione diretta. Alle 11 trasferta contro il Città di Cerveteri per la Nuova Pescia Romana, stesso orario per il Tarquinia che giocherà in trasferta cercando di repingere l’assalto del fanalino di coda Urbetevere. A completare questo turno abbiamo alle 10.30 DuePigrecoRoma-Tolfa e alle 11 Fonte Meravigliosa-Olimpus Roma, Grifone Calcio-Real Campagnano, Santa Marinella-Academy Ladispoli.

