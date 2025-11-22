PHOTO
L'allenatore dell'Aranova Daniele Scarfini
La capolista Aranova ospita domani mattina alle ore 11 la Sorianese, in quella che sarà una sfida avversa, al cospetto di una formazione che con le grandi non si fa sorprendere. Alle Muracciole va in scena una gara che Teti e compagni vogliono archiviare con una vittoria per continuare la corsa verso la Serie D, obiettivo mai smentito dalla società. Mister Scarfini può contare sulla stessa formazione di domenica scorsa, reduce da una bella vittoria sul campo dell’Astrea. Dunque, tra la tifoseria c'è molto entusiasmo, dettato dai risultati molti positivi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA