La Dcl Edilizia Bkl Ladispoli Rim esce sconfitta 85-74 a testa alta dal campo del Fonte Roma nella prima trasferta stagionale, nonché prima giornata del campionato di Serie C unica. La Dcl soffre un primo quarto sfortunato, dove i ragazzi di coach Russo non trovano la via del canestro. La squadra romana, al contrario, riesce a bucare costantemente la difesa etrusca. Altra storia i tre quarti successivi, dove vengono vinti seppur di poco dalla Dcl, ma questo non è bastato per riprendere la gara viziata anche da decisioni arbitrali quanto meno discutibili. Ora la squadra dovrà preparare al meglio l’esordio in casa a Ladispoli sabato prossimo alle ore 19.30 al PalaSorbo. Ci sarà bisogno dei tifosi per caricare i ragazzi di coach Russo e spingerli alla prima vittoria stagionale.

«Purtroppo è andata male - ha spiegato capitan Parroccini - ma non è un alibi l’arbitraggio. Ci può stare, è la prima di campionato e ancora non siamo nel pieno della condizione. Speriamo - ha concluso il giocatore cerite - di vincere sabato prossimo, contro Pass Roma è importante incamerare una bella vittoria, sopratutto per i tifosi che ci incoraggiano sempre».

