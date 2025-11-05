Fine settimana intenso per le squadre dell’Isola Sacra Volley, impegnate nei rispettivi campionati. Tra vittorie di peso e qualche passo falso, la società fiumicinese può dirsi soddisfatta dei risultati complessivi ottenuti sul campo.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE: VITTORIA AL FOTOFINISH. Grande esordio per la Prima Divisione maschile, che nella prima di campionato ha superato di misura lo Sport 2000 con il punteggio di 3-2. Un match combattuto fino all’ultimo pallone, in cui gli aeroportuali hanno dimostrato grinta e determinazione, portando a casa due punti preziosi e tanto entusiasmo per il prosieguo della stagione.

SERIE C MASCHILE: TRE PUNTI D’ORO CONTRO VITERBO. Prestazione convincente anche per la Serie C maschile, che si impone per 3-1 sul Volleylife Viterbo. Una gara ben gestita dall’inizio alla fine, con una buona organizzazione di gioco e un attacco efficace nei momenti chiave. Tre punti fondamentali che confermano la crescita del gruppo e consolidano le ambizioni di alta classifica.

SERIE C FEMMINILE: SUCCESSO NETTO AI DANNI DELLA ROMA 7 VOLLEY. Chiude il weekend nel migliore dei modi la Serie C femminile, che domina il confronto con la Roma 7 Volley, vincendo con un secco 3-0. Ottima prova corale, caratterizzata da solidità in ricezione e precisione in attacco. Le ragazze di Fiumicino mostrano una crescita costante e tanta determinazione in vista dei prossimi impegni.

SERIE D FEMMINILE: SCONFITTA CON VILLALBA, MA TANTA VOGLIA DI RISCATTO. Non riesce invece a muovere la classifica la Serie D femminile, battuta per 3-0 dal Villalba Volley. Le ragazze dell’Isola Sacra hanno lottato con impegno, ma le avversarie si sono dimostrate più concrete nei momenti decisivi. Ora la loro testa sarà alla prossima gara, con la voglia di reagire e tornare subito a fare punti.

