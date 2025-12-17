ALESSIO GIORDANO

Weekend di volley intenso per l’Isola Sacra, protagonista su più fronti nei campionati di pallavolo. Tra una vittoria netta e alcune sconfitte combattute, le formazioni aeroportuali hanno mostrato impegno, carattere e voglia di crescere. Un fine settimana ricco di emozioni, da cui trarre insegnamenti. In casa ISVF il messaggio è chiaro: testa alle prossime gare, con la determinazione di chi vuole continuare a crescere, partita dopo partita.

SERIE C FEMMINILE, PASSO FALSO CASALINGO

Sconfitta per la Serie C femminile, che cede in casa all’USD Sales per 1–3. Non una delle migliori prestazioni stagionali per le ragazze dell’ISVF, che riescono a reagire solo nel terzo parziale, senza però completare la rimonta. Serve maggiore continuità, ma il campionato offre subito l’occasione per riscattarsi.

SERIE D FEMMINILE, VITTORIA SENZA SBAVATURE

Festeggia solamente la Serie D femminile, che supera con autorità il Marino imponendosi con un convincente 3–0. La formazione di casa conduce il match con ordine e continuità, gestendo con lucidità i momenti chiave dell’incontro e mantenendo sempre il controllo del gioco. Una prestazione solida e concreta, che non lascia spazio alle avversarie e conferma il buon momento della squadra.

SERIE C MASCHILE, STOP INTERNO

Giornata difficile per la Serie C maschile, superata tra le mura amiche dal KIM Volley Pontinia con il punteggio di 0–3. Gli ospiti conducono la gara con maggiore continuità, rendendo complicato per l’ISVF trovare ritmo e soluzioni efficaci. Una battuta d’arresto che impone riflessioni, ma anche la volontà di ripartire già dagli imminenti impegni.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE, SCONFITTA AL TIE-BREAK

Si ferma al quinto set la Prima Divisione maschile, sconfitta in casa dall’Athlon Club Ostia al termine di una gara lunga e combattuta, chiusa sul 2–3. L’ISVF disputa una prova intensa, rimanendo sempre in partita e lottando punto su punto fino al tie-break, dove gli ospiti riescono a trovare lo spunto decisivo. Un ko che lascia rammarico, ma anche consapevolezza della competitività dello spogliatoio.

