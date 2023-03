Sport

Iniziata la campagna abbonamenti del Civitavecchia: #tifalasquadradellatuacittà

CALCIO, ECCELLENZA. Partita giovedì su iniziativa della dirigenza nerazzurra. Prezzi a partire da 60 e 120 euro. Per acquistarlo è possibile rivolgersi al bar dell’impianto Tamagnini o al bar della Compagnia Portuale in via della Cooperazione. Intanto lavori di restyling in Largo Martiri di Via fani: sistemati gli spogliatoi e la recinzione