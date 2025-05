Bruttissima notizia per Christian Gasparri. Il pugile apprezzato a Civitavecchia e a Tarquinia non potrà prendersi la sua rivincita. Infatti, a causa di un infortunio, ha dovuto rinunciare a partecipare al match per il titolo Italiano, che era in programma il prossimo 7 giugno a Follonica contro Arblin Kaba.

A darne notizia è stata direttamente la Federpugilato, che ha anche annunciato il sostituto di Ice Man, che sarà Francesco Acatullo. Sicuramente un’altra notizia negativa per Gasparri, ancora una volta alle prese con un infortunio che non gli permette di salire sul ring. Davvero un peccato, perché poteva essere l’occasione ideale per tornare alla ribalta e far vivere emozioni speciali al pubblico che l’ha sempre sostenuto a bordo ring e in tribuna.

@RIPRODUZIONE RISERVATA