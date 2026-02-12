Ci sono problemi alla piscina di via Maratona? È quello che hanno domandato alcuni lettori che si sono rivolti alla nostra redazione, per segnalare quello che ritengono una situazione di degrado e che meriterebbe attenzione sia da parte del Comune, che dell’Asl Roma 4. Alcuni di questi lettori hanno affidato anche ai social network le loro preoccupazioni e naturalmente ciò che ha generato discussioni in città, dove l’argomento impiantistica sportiva non finisce mai nel dimenticatoio.

Stando a quanto riferito, negli spogliatoi della struttura scenderebbero delle gocce di pioggia dal soffitto, le piastrelle intorno alle pareti sarebbero state verniciate non nella maniera migliore, tanto che la vernice si attaccherebbe ai capi d’abbigliamento che vengono appoggiati. Inoltre lo stato dell’acqua della vasca sarebbe in condizioni per nulla buone, come si vede dalla foto che ci è stata recapitata. Della questione si è immediatamente interessata la Coser, società che fa parte dell’Ati Maratona, gestore dell’impianto, la quale smentisce il quadro presentato dai nostri lettori.

«Non è vero che l’impianto versa nel degrado – affermano dalla Coser – quando d’inverno ci sono delle giornate di alta pressione, il caldo originato dai condizionatori si scontra con le temperature più basse provenienti dall’esterno e dà vita a queste goccioline di condensa. Non c’è nessun problema, è tutto nella normalità. Invitiamo i cittadini a prestare maggiore attenzione, onde evitare di diffondere allarmismo».

