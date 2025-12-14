RICCARDO GIOVANNETTI

In Sardegna, il Budoni di mister Cerbone e la Flaminia di mister Nofri si dividono la posta in palio con un pareggio a reti bianche, al termine di una partita intensa ma priva di grandi spunti offensivi. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta esterna contro l’Atletico Lodigiani che aveva interrotto un filotto positivo di risultati, cercavano il riscatto davanti al proprio pubblico. La Flaminia, invece, arrivava in Sardegna con l’obiettivo di consolidare la classifica e dare continuità dopo il pareggio raccolto contro la Nocerina. L’avvio della partita è equilibrato, con Farris bravo a intervenire su un pericolo cross ospite nei primi minuti. Al 10ecimo i rossoblù si fanno vedere con un tiro di Penchini, che termina sopra la traversa, mentre i sardi rispondono con una conclusione centrale di Ladu che non impensierisce, però, Torrielli. Poco prima dell’intervallo, Penchini è ancora protagonista su calcio d’angolo: il difensore rossoblù ci prova in acrobazia, ma la palla sfiora la traversa e termina sul fondo. Nella ripresa il Budoni prova a farsi in avanti, e al 58’ sugli sviluppi di un corner Madero svetta di testa, ma la conclusione è centrale e facile preda del portiere. Tre giri di lancette più tardi sardi ancora pericolosi, con Ladu che serve Santoro, il quale prova a concludere con il sinistro verso il primo palo, ma la palla termina sul lato. Flaminia che non demorde e spinge forte, tanto che all’88 Tirelli compie un vero e proprio miracolo salvando su un tiro ravvicinato di D’Angelo e tenendo inviolata la propria porta. Al triplice fischio termina, dunque, 0 a 0, con un punto per parte che non soddisfa nessuna delle due compagini: locali che salgono a 28 punti; ospiti, invece, che raggiungono quota 19, a +1 sulla zona playout.

Flaminia: Torrielli, Massari, Penchini, Achy, Ricozzi, Bonugli, Casoli, D’Angelo, Polidori, Sirbu, Malaccari (41’st Orlandi). A disposizione: Falocco, Rizzo, Neri, Scarafoni, Fracassini, N’Goma, Maccari. Allenatore: Nofri.

