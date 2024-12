Obiettivo centrato per il Real Fabrica che nella gara più difficile della stagione ha avuto la forza ed il merito di espugnare per 4-3 il campo dell’Atlante Grosseto in quello che di fatto era uno spareggio salvezza per la permanenza in Serie A2. Con il ko dei toscani c’è la loro retrocessione diretta alla Serie B 2024/2025 mentre il Real Fabrica resta in “vita“ avendo conseguito la possibilità di accedere ai play out dove affronterà l’Aosta, terzultima del girone A della Serie A2. Gara di andata a Fabrica domenica 27 aprile, ritorno ad Aosta domenica 4 maggio. Tornando al match del PalaBombonera di Grosseto la prestazione degli uomini di mister Lucchetti è stata perfetta con la compagine bian cazzurra che non si è mai smarrita anche dopo essere stata raggiunta sul 2-2 nel primo tempo con le reti del Grosseto arrivate dopo il momentaneo 0-2 di Martinozzi e Russo. In avvio di ripresa il Real che aveva dalla sua soltanto la vittoria ha costruito il trionfo con i gol di Emer e Bielosov che hanno mandato in crisi l’Atlante arrivato al 3-4 soltanto a pochi secondi dal termine. Quella di sabato è stata la prima vittoria esterna della stagione, arrivata dopo ben sei sconfitte consecutive che avevano fatto precipitare i biancazzurri all’ultimo posto della classifica.

IL TABELLINO. Reti: pt 5’ Martinozzi (RF), 8’ Russo (RF), 10’ e 18’ Zanella (AG); st 4’ Emer (RF), 11’ Bielousov (RF), 19’40” Liburdi (AG).

Atlante Grosseto 3: Tamberi, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Chisci, Allegro, El Johari, Bellucci, Imperato, Liburdi. Allenatore: Ivo Jukic.

Real Fabrica 4: Relandini, Sciarrini, Russo, Martinozzi, Proietti, Sbarra, Biagi, Picca, Abati, Stentezza, Bielousov, Emeri. Allenatore: Lucchetti.

Arbitri: Domenico De Candia di Molfetta e Vincenzo Buzzachino di Taranto. Cronometrista: Andrea Antagonista di Roma 2.

