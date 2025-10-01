Il Tolfa reagisce da grande squadra e centra un successo di carattere che vale oro. Dopo il ko in campionato contro l’Atletico Cimina, i biancorossi di Michele Micheli rispondono sul campo con una vittoria preziosissima: nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia Promozione, a Roma, i collinari superano 2-1 il Parioli, conquistando un vantaggio pesante in vista del ritorno.

Match combattuto ed equilibrato, con il Tolfa bravo a colpire nel momento giusto. A un quarto d’ora dal termine ci pensa Converso a sbloccare la sfida con freddezza.

I padroni di casa trovano il pari poco dopo, ma la formazione tolfetana non abbassa la testa e al 92’ l’atteso protagonista si prende la scena: Moretti, al rientro dall’infortunio, firma il gol decisivo che scatena l’entusiasmo dei compagni e della panchina. Per l’attaccante, un ritorno da sogno che diventa il simbolo della voglia di non arrendersi mai.

Soddisfatto a fine gara mister Micheli, che sottolinea il valore della prova corale: «Il Parioli è una buona squadra, con giocatori importanti, e mi ha fatto un’ottima impressione. Dal canto nostro ho visto la reazione che chiedevamo, più importante ancora del risultato. Abbiamo avuto occasioni per chiuderla, abbiamo subito il pareggio a cinque minuti dalla fine ma la squadra ha reagito con carattere. Il gol di Moretti al 92’ è stata la giusta ricompensa. Oggi finalmente ho visto un gruppo che voleva il risultato insieme: questo è l’aspetto da cui ripartire».

Un successo che ridà morale, entusiasmo e convinzione. Il prossimo 15 ottobre allo “Scoponi” servirà un’altra prova di maturità, ma il Tolfa ha dimostrato di avere cuore, qualità e la spinta di un bomber ritrovato.

