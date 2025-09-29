CIVITAVECCHIA – È stato identificato il corpo rinvenuto sabato mattina nelle acque del porto di Civitavecchia, nei pressi della banchina 10. La vittima è Diego Putzu, 50 anni, originario di Calasetta, in Sardegna, dove era molto conosciuto. L’uomo lavorava come cuoco a bordo dello yacht Nina MY, ormeggiato da alcuni giorni in porto.

La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati il comandante dell’imbarcazione. Un atto definito dagli inquirenti come “necessario e dovuto” per consentire tutti gli accertamenti sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità. Dalle prime verifiche, infatti, sarebbe emerso che la passerella dello yacht non era posizionata correttamente al momento del rientro della vittima a bordo.

Secondo le indagini coordinate dalla Procura e svolte dalla Polizia di frontiera e dalla Guardia costiera, Putzu aveva trascorso la serata insieme ad alcuni colleghi in un ristorante della città. Intorno alle 23.30 avrebbe fatto ritorno da solo allo yacht. In quel frangente, per cause in corso di accertamento, sarebbe scivolato in acqua, battendo la testa e perdendo i sensi. Poi la morte, per annegamento.

Le immagini delle videocamere di sorveglianza, già acquisite dagli investigatori, saranno decisive per chiarire la sequenza dei fatti. Così come le testimonianze che saranno raccolte, anche per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo. Intanto, la magistratura ha disposto l’autopsia, i cui risultati potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

La notizia ha sconvolto la comunità di Calasetta, che si è stretta attorno alla famiglia di Putzu. Il sindaco, Antonello Puggioni, ha disposto l’annullamento di tutti gli eventi previsti per il fine settimana, compreso il Festival dei fiori e degli aromi: «Era una persona gioiosa, gli volevamo tutti bene – ha dichiarato – questo lutto colpisce profondamente la nostra comunità. Ci stringiamo attorno alla mamma Antonella e a tutta la famiglia. Non avrei ritenuto opportuno che in questi giorni si svolgessero festeggiamenti». Il corpo di Diego Putzu potrebbe fare ritorno in Sardegna nelle prossime ore, non appena la magistratura rilascerà il nulla osta.