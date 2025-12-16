La 13esima giornata di Promozione, girone A, mette sul piatto uno degli appuntamenti più sentiti della stagione: il derby tra Tolfa e Tarquinia, in programma sul sintetico dell’impianto Felice Scoponi di Tolfa, davanti al pubblico di casa. Una sfida che vale molto più dei tre punti, fatta di rivalità storica, orgoglio e passione. I ragazzi di mister Cafarelli tornano in campo dopo la battuta d’arresto di domenica scorsa, con tanta voglia di rivalsa e di riscatto. Una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca, ma che ha anche acceso la determinazione di un gruppo deciso a reagire immediatamente, dimostrando carattere e spirito di squadra.

Il derby arriva nel momento giusto per il Tolfa, chiamato a ritrovare ritmo, fiducia e continuità. Davanti al pubblico amico, lo Scoponi si prepara a essere ancora una volta una bolgia, pronto a spingere i biancorossi verso una prestazione di cuore e intensità. In partite come queste, infatti, la classifica passa in secondo piano: contano l’atteggiamento, la concentrazione e la capacità di lottare su ogni pallone.

A sottolineare l’importanza del momento è il direttore sportivo Marcello Smacchia, che carica l’ambiente alla vigilia della sfida: «La sconfitta della scorsa domenica deve servirci da lezione. Il gruppo è unito e ha lavorato bene in settimana, con grande intensità e voglia di riscatto. Il derby è una partita speciale, che si prepara da sola: davanti al nostro pubblico vogliamo una risposta forte, fatta di sacrificio, orgoglio e spirito tolfetano».

Il Tarquinia si presenta come avversario ostico, ben organizzato e determinato a vendere cara la pelle, ma il Tolfa sa di avere le carte in regola per tornare a “volare” in campionato. Fischio d’inizio fissato alle ore 14.30, per un pomeriggio che promette emozioni, tensione e spettacolo: allo Scoponi è tutto pronto.

La gara dello Scoponi sarà affidata alla direzione del signor Bruschi, coadiuvato dagli assistenti Mari e Ceccacci; tutti della sezione di Civitavecchia.

