Il Tolfa di mister Roberto Macaluso ha espugnato domenica mattina il campo della Polisportiva Ostiense per 1-0 grazie alla rete di Moretti. Nella seconda giornata del campionato Promozione (girone A) i pupilli di patron Alessio Vannicola hanno conquistato tre punti preziosi, nonostante i 13 minuti di recupero dati dal direttore di gara. Mister Macaluso ha schierato in campo un undici simile a quello di domenica con in più Roccisano e ha fatto giocare i suoi con il 4-3-3. «È stata una gran bella partita ben giocata da entrambe le squadre - ha sottolineato il ds Smacchia - i nostri avversari si sono dimostrati forti come pensavamo alla vigilia, va detto però che hannon giocato molto sulle palle alte, sulla confusione e sull'agonismo, ma di gioco con palla a terra ne hanno fatto vedere pochissimo, a differenza dei nostri ragazzi che hanno dimostrato, invece, un bel gioco con palla a terra, soprattutto nella prima frazione di gioco. Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni per passare in vantaggio, ma anche i padroni di casa si sono resi pericolosi e il nostro portiere Ciaccia è stato artefice di due belle parate. Va sottolineato che siamo sempre stati in partita e concentrati. Abbiamo poi cominciato meglio la ripresa noi, poi loro per circa 5 minuti ci hanno pressato molto. Poi c'è stato un episodio che ha scatenato le proteste avversarie: quando già il guardalinee aveva alzato la bandierina per il fuorigioco loro hanno continuato l'azione e sono andati in rete, quindi il direttore di gara che non aveva visto la bandierina alzata ha dapprima assegnato il gol e poi lo ha annullato dopo la consultazione con il guardalinee. A questo punto sono scoppiate le polemiche dei capitolini che hanno a lungo protestato, ma il direttore di gara in accordo coi guardalinee è stato irremovibile». Provvidenziale è stato il cambio operato da mister Macaluso all'8', quando ha mandato in campo Moretti al posto di Pomponi: proprio Moretti, sugli sviluppi di un corner, è stato l'autore del gol. La squadra biancorossa ha rialzato la testa e ha provato a giocare: i tolfetani hanno creato circa 4/5 occasioni da gol in ripartenza, ma non sono riusciti a concretizzare. «Ci siamo difesi bene e abbiamo saputo controllare la partita - ha proseguito mister Macaluso - l'arbitro ha dato ben 13' di recupero, una cosa che non si era mai vista. Comunque i ragazzi hanno continuato a giocare. Tutta la squadra ha lottato e si è sacrificata, ha difeso quando c'era da difendere. Complimenti a tutti per l'abnegazione che hanno messo in campo». Mister Macaluso a fine sfida ha commentato: «Di buono in questa partita c'è che abbiamo portato a casa 3 punti importanti, invece dal punto di vista del gioco abbiamo fatto un passo indietro. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, nella ripresa agli avversari hanno annullato un gol e dopo hanno messo in atto un gioco fisico. Abbiamo giocato con 5 fuoriquota e sono un gruppo giovane, quindi ci possono stare questi cali. Ma bisogna lavorare su questo aspetto. Ora archiviamo questa partita e ci prepariamo per la sfida di Coppa Italia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA