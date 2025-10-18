Si gioca alle ore 15.30 al “Felice Scoponi”, la quinta giornata del campionato di Promozione Lazio – Girone A. Il Tolfa attende tra le mura amiche la temibile Duepigreco Roma. I padronj di casa scendono in campl determinati a ritrovare i tre punti dopo un periodo di risultati alterni. L’entusiasmo per il passaggio agli ottavi di Coppa, conquistato con determinazione in settimana, ha ridato fiducia all’ambiente biancorosso, che ora punta a confermare la crescita mostrata nelle ultime gare e a offrire al proprio pubblico una prestazione convincente. Intanto, in casa Tolfa è arrivata una notizia che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori: Andrea Moretti non è più un giocatore biancorosso. Il centravanti, tornato in estate tra grandi aspettative dopo la precedente esperienza collinare, ha interrotto anzitempo il suo rapporto con la società. La decisione, ufficializzata con una nota del club del presidente Vannicola, è maturata per motivi personali. Dalla società trapela rammarico per l’epilogo inatteso, ma anche la volontà di mantenere rapporti sereni con il giocatore: «Ci dispiace per questa scelta – è il senso del comunicato – ma comprendiamo le ragioni personali che hanno portato alla rescissione. Salutiamo Andrea con affetto, ricordando il suo contributo e augurandogli il meglio per il futuro». Contestualmente, la dirigenza ha precisato di essere già al lavoro per individuare un sostituto all’altezza, con l’intento di mantenere intatta la competitività del gruppo. Si chiude così, dopo poche settimane, la seconda parentesi di Moretti in maglia biancorossa, un’avventura che avrebbe potuto offrire ancora molto.

Sul fronte tecnico, mister Micheli dovrà fare i conti con diverse assenze. Mancheranno Roccisano e Nuti, mentre le condizioni di Vittorini e Miguel verranno valutate in extremis. Si tenta di recuperare Di Cicco, non ancora al meglio. «Stiamo piano piano recuperando tutti – ha spiegato l'allenatore biancorosso, Michele Micheli – ma ci vorrà ancora un po’ di tempo per ritrovare la piena condizione. La partita di oggi è importante per noi: vogliamo il risultato pieno, che ci manca da un po’. Siamo soddisfatti del passaggio del turno in Coppa e affrontiamo con fiducia anche questa sfida. Il gruppo è in crescita».

©RIPRODUZION