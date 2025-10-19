Social
domenica, 19.10.2025
Cronaca
Daino in strada a Ladispoli
I militari della guardia costiera con due poliziotti hanno messo in salvo una donna con il neonato

Fiamme in cucina, tragedia sventata da due marinai

Nella casa c’erano quattro bombole del gas piene: una potenziale miccia esplosiva
UN MARE DI SAPORI

La ricetta di Vittoria Tassoni: biscotti alla zucca

Vittoria Tassoni
l’iniziativa

Bersaglieri, si chiude oggi la tre giorni di festa

redazione web
Cronaca

Tolfa, si è dimesso il presidente dell’Università Agraria Giulio Onori

Il vicepresidente Bruno Vecchioni è subentrato come facente funzione. Avviati gli atti necessari per la nuova elezione del presidente
Cronaca

«Taglio delle ore agli Oepac: un duro colpo ai diritti degli studenti più fragili»

Pd e Insieme per Allumiere chiedono il ripristino immediato delle ore tagliate
Cronaca

Tolfa celebra la settimana nordica: un ponte d’arte e cultura tra Italia e Norvegia

Da oggi al 26 ottobre una iniziativa promossa da Centro studi Italo-Norvegese e Comune
Cronaca

Allumiere ospita la prima edizione di “Criminalia”, nuovo festival della criminologia

Curato da Gino Saladini e Simone Ceccarelli, il convegno si apre il 25 ottobre. È promosso dal Comune di Allumiere e dalla Fondazione Cariciv col patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Civitavecchia
Cronaca

“Emozioni in rosa” tra solidarietà e prevenzione: ad Allumiere la XXII edizione sotto il segno dell’ombrello

La delegata alle Pari opportunità di Allumiere, Alessia Brancaleoni, spiega il significato degli ombrelli con cui è stato allestito il palco sotto la direzione artistica di Velia Moraldi
Cronaca

A Tolfa tornano i Templari: la Pro loco rievoca la leggenda “Sul sentiero dei monaci vestiti di bianco”

Regista Marco Bartolomucci, testo scritto da Tiziana Cimaroli: il video sarà presentato presto al pubblico
