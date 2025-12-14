A Campagnano di Roma, presso lo stadio Nicola Ferrucci, trasferta amara per il Tolfa Calcio, allenato da mister Cafarelli, che nella 13esima giornata di andata del campionato di Promozione, girone A, esce sconfitto per 2-1 dal campo del Real Campagnano, al termine di una gara combattuta e segnata da episodi.

I padroni di casa sbloccano il risultato con F. Pucciarmati, per poi raddoppiare grazie a una punizione ben eseguita da C. Calabresi. Il Tolfa reagisce nella ripresa e riapre il match con il calcio di rigore trasformato da G. Bernardini, provando fino all’ultimo a trovare il pareggio.

La gara è stata diretta dall’arbitro F. Rodomonti, coadiuvato dagli assistenti M. Manciagli e A. Bonucci.

Al termine dell’incontro, mister Cafarelli ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi: «Sono qui a commentare una sconfitta e mi dispiace molto, soprattutto per come si è sviluppata la gara. Mi aspettavo delle difficoltà, anche perché siamo arrivati a questa partita in condizioni critiche, con assenze importanti come Manuel Vittorini e con Cristian e Miguel Vittorini non al meglio, così come Selvaggia e altri giocatori».

Il tecnico ha sottolineato le difficoltà del primo tempo: «Non è stata una prima frazione all’altezza. Contro una squadra organizzata, che ha fatto una pressione alta come ci aspettavamo, avremmo dovuto gestire meglio il pallone, sfruttando gli spazi che ci lasciavano».

Decisivi, secondo Cafarelli, alcuni episodi: «Il primo gol nasce da un contropiede su una nostra palla da fermo, con un errore grave di lettura; il secondo arriva su una punizione molto bella da parte loro».

Diversa, invece, la valutazione della ripresa: «Nel secondo tempo abbiamo reagito e giocato decisamente meglio. Questo è l’aspetto positivo che mi porto a casa: ho visto una squadra che ha lottato fino all’ultimo minuto per cercare il pareggio».

Non manca un riferimento a un episodio contestato nel finale: «Forse avremmo potuto pareggiare a un minuto dalla fine, per un calcio di rigore che ci è sembrato abbastanza evidente, al di là dell’errore arbitrale».

Lo sguardo resta però rivolto al futuro: «Sicuramente potevamo fare di più e mi aspetto che possiamo fare molto di più. Sono certo che, con il tempo, riusciremo a mettere le basi per fare un buonissimo campionato».

Con questo risultato, il Tolfa Calcio occupa il 10° posto in classifica con 17 punti, dopo 13 partite giocate, 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, con 24 gol fatti e 24 subiti.

Ora i collinari sono chiamati a voltare pagina: mercoledì pomeriggio alle ore 14.30, allo stadio Scoponi di Tolfa, è in programma il derby contro il Tarquinia, sfida molto attesa che mette in palio punti importanti e l’orgoglio del territorio.

