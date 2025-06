Tempo di riconferme nella compagine dell’Asd Viterbo Fc che parteciperà per il secondo anno al campionato di Seconda Categoria. La compagine viterbese si prepara alla nuova stagione e lo fa partendo dalla conferma dei primi giocatori che continueranno così a far parte della rosa, testimonianza di come valori quali l'identità, l'attaccamento alla maglia e la continuità siano parte integrante del progetto a tinte gialloblu. A guidare il gruppo sarà il capitano Gabriele Brugiotti, vero e proprio punto di riferimento non solo nel reparto di centrocampo ma dell'intera squadra, giocatore che rappresenta una pedina fondamentale nell'undici della compagine viterbese. Sempre a centrocampo e al fianco di capitan Brugiotti ci saranno altri due elementi fondamentali ed imprescindibili per le cause della squadra, ovvero Atef Baccar e Francesco Persi, mentre il reparto arretrato vede i rinnovi dell'estremo difensore Alessandro Ianniello e dei difensori Roberto Bisti, Giuseppe Iossa e Filippo Caterini. A seguire ci sono state le altre conferme di Vito Guerriero (attaccante), Giacomo Cicconi (portiere), Stefano Vispi (difensore), Mattia Marcoccia (difensore) e Guido Castagnaro (attaccante). Particolarmente importante è stata la volontà di restare dell’attaccante e bomber Vito Guerrero che dopo le 20 reti della scorsa stagione punta a ripetersi ad altissimi livelli ed ha delclinato la corte di numerose compagini che hanno mostrato interesse nei sui confronti.

La stagione in casa Viterbo Fc è solo alle fasi inziali ma in società si hanno già le idee chiare e distinte, aspetti questi che lasciano ben sperare in vista del futuro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA