Il Taxi Futsal è sempre in moto: vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Futsal Academy, che al Pala De Angelis supera 4-1 l’Aranova e resta pienamente in corsa per la vetta del girone E di Serie B. I rossoblù di mister Vincenzo Di Gabriele, che erano e che sono secondi a -3 dalla capolista Ardea e imbattuti da sette gare, confermano il loro momento d’oro al termine di una sfida più complicata di quanto il punteggio finale possa far pensare.

L’approccio dei civitavecchiesi è positivo, anche se nel primo tempo il ritmo non è altissimo e l’Aranova, formazione di Fiumicino a caccia di punti salvezza, resta compatta e pronta a ripartire. Al 9’ il risultato si sblocca: Di Eugenio riceve e lascia partire un piazzato a incrociare sul secondo palo che non lascia scampo al portiere ospite. All’11’ Lopez va vicino al raddoppio, ma trova l’opposizione dell’estremo difensore. Al 17’ è Crescenzo a sfiorare il gol con un potente sinistro che si stampa sul palo, mentre al 19’ anche l’Aranova colpisce un legno, confermando l’equilibrio della prima frazione.

Nella ripresa la Futsal Academy alza sensibilmente i giri del motore. Al 9’ Crescenzo firma il 2-0 con un tiro secco al termine di un triangolo perfetto con Di Eugenio. La reazione ospite è immediata e al 10’ arriva il 2-1 che riapre i giochi e fa salire la tensione sugli spalti. Ma i rossoblù non si disuniscono: all’11’ ancora Crescenzo, dopo una splendida azione veloce con Santoro, realizza il 3-1 che indirizza nuovamente il match. Nel finale l’Aranova prova il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma al 17’ Proietti recupera palla e dalla propria area lascia partire una conclusione precisa da porta a porta che si insacca nella porta sguarnita per il definitivo 4-1.

Nel post gara il laterale Roberto Crescenzo analizza così la sfida: «È stata una serata bellissima. All’inizio è stata una partita dura, sapevamo che c’erano insidie, ma siamo riusciti a mantenere il nostro gioco e a portare a casa il risultato giocando di squadra. Oggi dovevamo vincere per restare lì e crederci fino alla fine, altrimenti il divario diventava troppo ampio». Sull’inseguimento alla capolista: «Noi pensiamo a una gara alla volta e cerchiamo sempre di conquistare i tre punti. Sarà dura fino alla fine». E sulla settimana intensa che attende i rossoblù: «Ci aspettano tre partite fondamentali. Anche in Coppa crediamo di poter dire la nostra e fare bene».

Ma di tempo per riposare non ce n’è. Si gioca già questo mercoledì, sempre alle 21, sempre al Pala De Angelis, per la gara del primo turno della Coppa Italia di serie B. A Santa Marinella arriva un avversario che si è fatto conoscere in questa stagione, ovvero il Real Castel Fontana. Il regolamento prevede gara secca; quindi il quintetto di Vincenzo Di Gabriele avrà il vantaggio del fattore campo. Da capire come la Futsal Academy affronterà la gara: la Coppa sarà un secondo obiettivo da perseguire, oppure il fatto di avere la possibilità di vincere il campionato invita a non disperdere energie importanti per il torneo infrasettimanale? Staremo a vedere.

