Doveva essere la partita del riscatto dopo il pesantissimo 5-1 subito a Roma la settimana scorsa dall’Urbetevere, invece il Tarquinia ha perso anche la sfida casalinga contro la Polisportiva Ostiense. Al “Bonelli” la formazione blugranata prima va in vantaggio grazie alla rete di Marzoli, poi subisce l’incredibile rimonta da parte della formazione ospite frutto dei gol di Echeoni e Cortellosi. Una sconfitta che brucia molto per gli uomini allenati da Fabrizio Ercolani che incassando il sesto ko stagionale restano al quintultimo posto in classifica con 10 punti all’attivo in piena zona playout. Domenica gli etruschi affronteranno una trasferta insidiosissima, visto che andranno a fare visita alla capolista del girone A Sorianese.

