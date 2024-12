Niente da fare. Il Tarquinia non riesce a chiudere il 2023 con una vittoria. I ragazzi di mister Fabrizio Ercolani scivolano sul campo del Duepigreco Roma per 3-1. Una sconfitta che fa male, giunta in uno scontro diretto per la salvezza.

Adesso la situazione si fa complicata per gli etruschi, finiti al penultimo posto della classifica, scavalcati dai rivali di giornata e dal Canale Monterano, uscito con un pari dal Galli di Cerveteri. La situazione è nera per il Tarquinia, ma non ancora disperata, visto che il torneo di Promozione è ancora ad una gara dal giro di boa.

