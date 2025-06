Una prestazione da incorniciare. Fregene Maccarese batte, in maniera netta, il Villalba con il risultato finale di 4-1 nel secondo atto dei playoff 2024-2025. Dopo la sconfitta per 2-0 con l'Atletico Salaria Vescovio, sempre all'interno degli attuali spareggi nazionali, i biancorossi conquistano le semifinali B e staccano il pass per la finale 5º e 6º posto. Tenendo ancora aperto, dunque, il discorso relativo al ripescaggio. Gli uomini allenati da mister Natalini, in quel del campo neutro “Ivo di Marco” di Roma, si impongono da veri protagonisti dimostrando tutto il loro valore. Il match, incominciato alle ore 17 non fa attendere lo spettacolo agli spettatori presenti e si sblocca subito, dopo poco più di 10 minuti. All'11', ad aprire le marcature, ci pensa il solito Dipilato. Fregene che attacca ma non riesce a portarsi sulla via del raddoppio. E tra un'occasione e l'altra, il Villalba ne approfitta, trovando al 42' la rete del momentaneo pareggio con Copponi. Seconda frazione di gioco che riparte come la precedente, con lo stesso ritmo. Il Fregene mantiene alta la concentrazione e con uno spietato uno-due targato Alessio Davì, tra 59' e 67', liquida gli avversari. All'83', invece, c'è gioia anche per Marchese. Iscrittosi anch'esso al tabellino conclusivo della sfida.

