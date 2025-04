La compagine di mister fracassa vince in casa con il Ronciglione e conquista il secondo successo consecutivi in appena cinque giorni. Con questi tre punti, i tirrenici permangono al secondo posto in classifica, in comproprietà con l’Atletico Salario che ha inflitto una umiliante sconfitta per 4 a 0 alla capolista Grifone Gialloverde. Contro i viterbesi, il tecnico, ha dovuto fare a meno di alcuni titolari quali Cerroni, Polidori, Monteneri e Orlando oltre al solito Tabarini. I padroni di casa, comunque, scendono in campo con intraprendenza e al 7’ si procurano un’ottima opportunità con Brutti che, da due passi, devia verso la rete ma la palla finisce alta. Al 9’ è Buonanno a colpire la parte alta della traversa, mentre al 13’ Tranquilli, con un fendente, sfiora il palo alla destra del portiere ospite. Due minuti dopo però arriva il gol del vantaggio e a realizzarlo è capitan Gallitano che mette in rete di testa. Anche nella ripresa i locali concedono poco agli avversari e al 20’ Caforio trova il raddoppio con un gran rasoterra a fil di palo. Al 32’ il Santa Marinella chiude i conti quando Trincia, in area, mette nel sacco con una incornata. Cinque minuti dopo Zannetti realizza il gol della bandiera. Torna dunque a fare il gol l’attaccante principe dei tirrenici (15 gol in stagione) che era a secco dalla gara con il Civitacastellana.

«È stata una bella partita - commenta mister Fracassa - soprattutto sotto il piano del gioco, con la palla che scorreva molto velocemente da destra a sinistra e che ha messo in difficoltà il Ronciglione. C’era un po' di stanchezza derivante dalla gara infrasettimanale, ma i ragazzi hanno tenuto bene il campo eccezion fatta per qualche minuto dove il Ronciglione ha tenuto il pallino del gioco, ma la partita, per la sua durata, è stata sempre in nostro controllo. Questo è un successo che ci consolida nelle zone alte di classifica e noi fino alla fine cercheremo di ottenere il massimo dei punti a disposizione. Questa settimana ci alleneremo, poi ci sarà la sosta di Pasqua, ma il 23 aprile, in vista del turno infrasettimanale, saremo già in campo in casa del Pianoscarano».

«La squadra ha ripetuto l’ottima prova di mercoledì contro la DuePigreco Roma - dice il direttore generale Bruno Luci - oggi abbiamo visto una gara combattuta, molto agonistica e dal canto nostro siamo attraversando un bel momento soprattutto a livello psicofisico e ciò ci garantisce di fare un buon fine campionato. Dobbiamo dare continuità nelle prossime gare per cercare di arrivare più in alto possibile».

«È stata una buona partita - sottolinea il direttore sportivo Stefano Di Fiordo - dove sin dall’inizio abbiamo cercato subito di passare in vantaggio. Nelle fasi successive abbiamo avuto un controllo totale della situazione, dove i ragazzi si sono espressi in campo con il giusto atteggiamento dal quale si sono viste anche delle buone azioni di gioco. L’importante era vincere per dare continuità al risultato di mercoledì e ora ci prepariamo sereni all’appuntamento in trasferta dopo le festività pasquali. Per il prosieguo cercheremo di inanellare più risultati utili possibili e vediamo quello che succederà da qui a fine campionato».

