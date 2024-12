La 26esima giornata del campionato di Promozione laziale, girone A, sorride al Santa Marinella. Tra le mura amiche dello stadio Ivano Fronti i rossoblu diretti da mister Emiliano Cafarelli ottengono un’importante vittoria che tiene viva la speranza di agganciare le prime della classe; un obiettivo arduo e poco probabile, visto che tutti gli scontri diretti saranno in trasferta, ma non certo impossibile, almeno fin quando la matematica non condannerà la formazione tirrenica.

Il successo per due reti a una è giunto in pieno recupero, ma comunque è valso tre punti alla Santa. Finale a parte, è stata una gara avara di emozioni. Il Santa Marinella ha sbloccato la partita al 39esimo con Gianotti, poi il pareggio ospite con Cifarelli al minuto 61 su calcio di rigore. Il gol vittoria è giunto al 93esimo con Martinelli, sempre su calcio di rigore.

Con questa vittoria i rossoblu salgono al quinto posto a quota 47, ad una sola lunghezza dal Palocco quarto e a quattro dal Tolfa terzo, ma con una gara in meno; più distante la coppia di testa formata da Sorianese e Urbetevere, distanti rispettivamente sette e otto punti. Nel prossimo turno i santamarinellesi saranno di scena sul rettangolo del Borgo Palidoro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA