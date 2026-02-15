Quella con il Pianoscarano è stata la saga delle occasioni perdute. Sì, perché se fossero riusciti a portare a casa la vittoria, i rossoblu avrebbero trovato il terzo posto in classifica e quindi la posizione che li portava ai playoff. Ma ancora una volta, la squadra di mister Fracassa esce sconfitta da una trasferta con gol presi nel secondo tempo. E dire che la partita non poteva iniziare meglio visto che dopo appena un minuto i rossoblu si portavano in vantaggio con un gol del bomber Cerroni.

Vantaggio che Tabarini e compagni mantenevano fino al termine del primo tempo. Ma anche in questa occasione, il Santa Marinella paga dazio nella ripresa. Era successo con il Borgo Palidoro e con il Tolfa, ed è continuato ieri con il Pianoscarano. Questo è il limite di una squadra che se prestasse maggiore attenzione nei secondi 45 minuti, sarebbe solitaria al terzo posto in classifica. Invece, dopo un primo tempo sontuoso, i ragazzi di Fracassa cadono al 53’ad opera di Capati e superati al 71' da Genco. Cinque minuti dopo però Cerroni ristabilita le distanze ma a otto minuti dalla fine arrivava il gol vittoria di Chiarabini. Ma c'è anche da sottolineare che dopo l'1 a 0, i tirrenici hanno mancato con Tabarini il 2-0 per poi subire nella ripresa il gol del 2-1 fortemente contestato dai rossoblu.

L’ANALISI DEL TECNICO FRACASSA. «Era partita bene la gara - dice mister Fracassa - Cerroni ci ha portato subito in vantaggio e Tabarini poteva chiuderla, purtroppo trivatisi a tu per tu con il portiere non ha fatto di meglio che calciare alto. Nel secondo tempo è cambiata l’inerzia della gara, su alcune nostre disattenzioni difensive e anche su un errore arbitrale perché ha assegnato direttamente da fallo laterale un gol al Pianoscarano quando la palla non è stata toccata da nessuno. Questo ha condizionato il prosieguo della gara, ci siamo innervosita e sono saltati tutti gli equilibri. Un peccato aver perso perché la squadra ha dato veramente tutto ed ha ha lottato con cuore e grinta. Mi dispiace per i ragazzi perché non meritavamo la sconfitta. Questo passo falso non ci deve demoralizzare ma ci deve dar forza per continuare nel nostro percorso. Unico appunto e’ che dobbiamo crescere in trasferta dove ultimamente stiamo facendo fatica. Dobbiamo invertire questo trend, perché vincere a casa va bene ma per arrivare in fondo devi vincere anche in trasferta. Garantisco però che ce la metteremo tutta fino alla fine».

IL COMMENTO DEL DIRETTORE SPORTIVO DI FIORDO. Per Di Fiordo si è tratta di una partita rocambolesca. «Siamo andati in vantaggio e potevamo anche raddoppiare - afferma Di Fiordo - è stata una partita giocata colpo su colpo perché il campo, essendo allentato dalle piogge, non consentiva di giocare palla a terra. Sapevamo che era difficile, un campo ostico sul quale ne fanno la loro forza. Dobbiamo prepararci per domenica, siamo tutti là nel giro di pochi punti e bisogna dare continuità ai risultati».

