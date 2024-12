Per la 13esima giornata del campionato di Promozione girone A, il Santa Marinella sarà impegnata alle 11 sul campo del Ronciglione, formazione che viaggia all’ultimo posto in classifica.

Per i tirrenici è un turno importante in quanto, l’altra capolista Pianoscarano, osserverà un turno di riposo, quindi, in caso di vittoria, la truppa di mister Fracassa si ritroverà al primo posto da sola.

Per la gara odierna, il tecnico non potrà disporre dell’attaccante Cerroni, mentre rientrano il centrocampista Caforio e il difensore Gentili.

«Affrontiamo, sulla carta, l'ultima in classifica - dice il tecnico Fracassa - quindi, la cosa importante è che dobbiamo essere bravi a non abbassare la tensione. Personalmente ho lavorato tutta la settimana per farlo capire al gruppo e sono convinto che hanno capito quanto siano pericolose queste partite perché, a volte, la classifica inganna e questo ti può far perdere quella concentrazione necessaria per raggiungere il risultato, dunque non deve accadere assolutamente che i giocatori prendano la gara sotto gamba. Stiamo in una posizione di classifica importante e vogliamo rimanerci per questo dobbiamo dare continuità alle cinque vittorie consecutive che abbiamo fatto ultimamente, perché una squadra, secondo me, che vuole arrivare fino in fondo in testa alla classifica, deve superare gli ostacoli delle cosiddette squadre di medio livello. Questa è una partita particolare, sono contento che riavremo Gentili a disposizione, dopo due settimane di stop per infortunio e anche Caforio, l'unico indisponibile è Cerroni che sconterà la terza giornata di squalifica. Per il resto la squadra si è allenata bene e con Brutti, che ha sostituito Cerroni in modo egregio, sarà ancora uno dei punti di forza in attacco. Questo è molto importante per un allenatore, quindi la squadra sa bene l’importanza della gara di Ronciglione. Quindi ci faremo trovare pronti e sono convinto che i ragazzi dimostreranno sul campo quello che ho cercato di trasmettergli durante la settimana».

