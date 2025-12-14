Pregevole prestazione esterna del Santa Marinella, che si impone sul campo del Grifone Roma per 3 a 1 e pone fine alle critiche che erano piovute dopo la brutta partita casalinga con l’Urbetevere. Nella capitale, i tirrenici, hanno letteralmente dominato gli avversari, almeno nel primo tempo, e si sono portati in vantaggio al 26’ con Cerroni su rigore e poi hanno raddoppiato al 40’ con Tabarini, con una giocata delle sue dopo aver saltato un avversario e il portiere. Poco dopo Cuomo mancava per un soffio il 3 a 0, ma era la traversa a dirgli di no. Nella ripresa i padroni di casa marcano una certa supremazia territoriale e accorciano le distanze su calcio di rigore trasformato da Simone trincia. Poi però è il Santa Marinella a lamentarsi per ben due volte per interventi fallosi in area ai danni di Cerroni e Tabarini. Ma il gol è nei pressi. Al 38’ Cerroni di testa da la palla a Tabarini che con una staffilata al volo mette il pallone sotto l’incrocio dei pali. Insomma un Santa Marinella completamente trasformata rispetto a quella della settimana precedente che ora attende mercoledì al “Fronti” il Cerveteri, per avvicinarsi al terzo posto.

«È una bella vittoria – dice a caldo mister Fracassa – ottenuta su un campo veramente difficile. Oggi abbiamo visto un Santa Marinella veramente autoritario e un gruppo compatto che ha concesso poco al Grifone. Dopo i gol realizzati con Cerroni e Tabarini, potevamo anche arrotondare il risultato con Cuomo che però ha colpito il palo. Dunque la squadra ha veramente meritato questa vittoria. Ha lottato e sofferto nei momenti in cui c'era da soffrire e siamo stati bravi, anche a livello tattico, perché abbiamo giocato con un vertice alto di centrocampo con Tranquilli dietro a Cerroni e Tabarini. Il ragazzo ha fatto una prestazione importante così come tutto il reparto della mediana e della difesa. Nonostante le assenze di Caforio e Gallitano, la coppia centrale formata da Altamura e Galluzzo si è comportata molto bene, quindi sono molto soddisfatto. Adesso testa a mercoledì perché c'è il turno infrasettimanale, arriva il Cerveteri ed è una ghiotta occasione per rimetterci a ridosso delle prime in classifica».

«Abbiamo fatto una buonissima partita – dice il direttore sportivo Stefano Di Fiordo - specialmente il primo tempo, siamo andati in vantaggio con Cerroni su rigore poi con Tabarini. Poi c'era un altro rigore clamoroso per noi non dato, abbiamo preso un palo e in diverse occasioni abbiamo spinto forte, sicuramente meritavamo pure qualcosa in più il primo tempo. Poi nel secondo tempo loro, per forza di cose, hanno marcato meglio il campo e hanno accorciato le distanze, ma il gol del tre a uno di Tabarini è stata una vera e propria perla. La squadra era ben messa in campo ed ha avuto l’atteggiamento giusto ma la vittoria è stata importante sia per il morale che per la classifica”. “Siamo riusciti a giocare nettamente meglio rispetto a domenica scorsa -commenta bomber Tabarini - soprattutto nel primo tempo siamo stati padroni del campo. Purtroppo ci ha condizionato qualche errore arbitrale che non ha visto due rigori solari su Luchetti e Galluzzo. Nella ripresa siamo calati, anche perché loro hanno pressato di più, ma il terzo gol che ho fatto li ha smontati. Mi sento in forma e i due gol lo dimostrano, mi fa piacere aver ricevuto i complimenti di Trincia e dell’arbitro. Sono contento per i tre gol in due partite e sembrerà strano mi sento straordinariamente bene».

