Turno casalingo per i rossoblu che alle 11 allo Stadio Ivano Fronti affronteranno il Maccarese-Fregene in una gara che può essere considerata interlocutoria, in vista degli scontri diretti che capitan Melara e compagni avranno nei prossimi turni con le squadre che la sopravanzano in classifica. I tirrenici, infatti, dopo la sconfitta con il Ronciglione e la giornata di riposo di domenica scorsa, ora denunciano otto punti dalla capolista Sorianese e quattro lunghezze dalla quarta in classifica, ossia il Palocco. Una vittoria con il Fregene, consentirebbe, in caso di stop dei romani, di avvicinarsi al quarto posto che, ai fini di un eventuale posizione finale, significherebbe restare dove sta e cioè in Promozione. Chiaramente le sconfitte con le ultime tre in classifica subite nelle gare precedenti, hanno di fatto tolto la possibilità agli uomini di mister Cafarelli di poter puntare alla prima posizione ma, anche se la matematica non li condanna, prevedere tre vittorie esterne con Sorianese, Urbetevere e Tolfa, può considerarsi un vero e proprio miracolo. Il campionato comunque continua, e l’imperativo che si è dato la società è quello di puntare il più in alio possibile. Il presidente chiede alla squadra di impegnarsi fino in fondo: «Anche se i conti si fanno a fine campionato - dice la dirigenza - speravamo in una situazione diversa giunti a questo punto. Ma i passi falsi esterni delle ultime domeniche hanno condizionato questo campionato. Noi però non molliamo».

