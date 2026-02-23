La Divisione Regionale 2 della RIM Sport Cerveteri ha vinto 68 a 64 lo scontro diretto contro il Club Basket Frascati. Partiti molto forte, gli uomini di coach Pica si sono portati avanti di 19 punti prima dell’intervallo. Poi, un calo mentale e fisico, ha fatto tremare Fea e compagni che sono riusciti a contenere le incursioni dei ragazzi dei castelli romani conservando un vantaggio finale di 4 punti.

«Dopo i problemi con il Guidonia – ha commentato coach Pica – finalmente riavremo la squadra al completo e la possibilità di tornare a giocare con il supporto del pubblico. Siamo ancora ultimi, ma questi 2 punti riaprono tutto perché siamo a 2 lunghezze da chi ci precede. Proveremo con tutte le nostre forze ad evitare i play out».

Attualmente a quota 6, la RIM insegue le competitor che la precedono e che, attualmente, gravitano a quota 8 punti. Le prossime 2 giornate saranno decisive perché gli etruschi dovranno vedersela, nell’ordine, con Basket Lanuvio (in trasferta) e Roma XVI al PalaRim.

La DR 2 prevede che le ultime 2 formazioni siano costrette a disputare i play out, mentre le restanti 8 verranno coinvolte nei play off promozione. Insomma, con 4 incontri alla fine della regular season, la boccata d’ossigeno arrivata contro Frascati ha dato fiducia ai verdeblù chiamati a dar seguito a questa buona prestazione di gruppo per sognare l’ottavo posto.

