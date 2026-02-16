E’ destinata a diventare una sorta di telenovela il rinvio della gara tra l’Ischia Calcio e la Faminia nella gara valida per la 24esima giornata del campionato di serie D girone G. Rinvio dovuto dopo che la Faminia ha inviato alla Lnd che la corsa del traghetto prenotato per sabato alle 16,30 da Pozzuoli ad Ischia era stato annullato. D’ufficio la Federazione ha predisposto il rinvio della gara ma c’è da dire che nel pomeriggio e nella mattinata di domenica tutti gli altri traghetti hanno viaggiato regolarmente. Comunicati carichi di polemiche da parte di entrambe i team e adesso sarà interessante capire cosa verrà deciso dal giudice sportivo con la Flaminia che punta alla conferma del rinvio e alla predisposizione per la data del recupero mentre l’Ischia vuole la vittoria a tavolino. Il match si sarebbe dovuto giocare domenica alle 15 con la Flaminia che aveva predisposto di raggiungere l’isola sin dal pomeriggio del sabato. Intanto si è giocata regolarmente la giornata che per la parte alta della classifica ha visto le puntuali conferme della capolista Scafatese vittoriosa in casa per 3-2 sull’Atletico Lodigiani, le riposte del Trastevere che si è imposto a domicilio per 5-0 contro un deludente Valmontone e l’allungo al terzo posto del Monastir vincente 3-2 nel derby interno contro il Sassari. Solo un punto per la Nocerina bloccata in casa sul pareggio dal Calcio Budoni e Flaminia che con una gara in meno resiste al quinto posto utile per la partecipazione ai play off post campionato. Flaminia che da oggi inizierà a pensare al confronto casalingo di domenica contro l’Olbia che intanto è scivolata al terz’ultimo posto dopo aver perso in casa per 1-0 contro il Montespaccato.