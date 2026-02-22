In Prima Categoria arrivano segnali contrastanti, ma la corsa resta apertissima. Il Quartiere Campo dell’Oro perde 2-1 a Tuscania lo scontro diretto, senza però abbandonare la vetta: i gialloverdi restano primi, ora in coabitazione con il Castel Sant'Elia. La squadra di Nello Savino parte male e al 3’ è già sotto per il gol di Panichi. La reazione però è veemente: il Qco prende campo, ritmo e personalità, trovando il pari al 28’ con Vaitovich. Da quel momento è un assedio civitavecchiese, con 4-5 occasioni nitide costruite da Rasi e compagni. A inizio ripresa l’episodio che può cambiare la stagione: rigore per il Quartiere, ma Vaitovich si fa ipnotizzare dal portiere Nencione. I gialloverdi continuano a spingere, ma poco prima dell’80’ restano in dieci per l’espulsione di Sansolini e vengono puniti da Brachino. «Sono arrabbiato – ha detto Savino – perché abbiamo stradominato. Ma usciamo più forti: ora si riparte come in un nuovo campionato».

Resta tanto rammarico anche in casa Dlf. Al “Gagliardini” il Trifoglio si fa rimontare dal Vetralla e chiude 2-2 una gara che sembrava in controllo. La squadra di Flavio Borreale domina il primo tempo, passa al 22esimo con Di Perna e raddoppia con un’autorete, sfiorando il tris con Leardini e Bastianelli. Nella ripresa però i rossoblù trovano due reti che valgono il pari. I biancoverdi hanno l’occasione per riportarsi avanti ma Esposito fallisce un rigore, mentre Zagami e Brancaccio non concretizzano a tu per tu con il portiere. Nel finale Di Perna salva sulla linea evitando la beffa. «Abbiamo buttato due punti», ammette Borreale. Il sesto posto resta comunque fotografia di una stagione sopra le aspettative.

In Seconda Categoria, quarto pareggio consecutivo in trasferta per la Csl Soccer: 0-0 sul campo del Caprarola. I rossoblù di Tommaso Valente giocano una gara generosa, creano diverse occasioni ma non trovano la zampata decisiva. L’ottavo posto è saldo, ma la sensazione è di punti lasciati per strada.

Momento delicato invece per l’Evergreen Civitavecchia, sconfitto 3-0 in casa dal Fregene. I gialloblù di Mauro Zampollini incassano la sesta sconfitta consecutiva e mantengono comunque cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Serve una scossa immediata per evitare un finale di stagione in apnea.

