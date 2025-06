Nello Savino è il nuovo allenatore del Quartiere Campo dell’Oro. L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta presso il locale Kiosco di Santa Marinella. Savino è un volto che non ha bisogno di presentazioni, che da calciatore è riuscito a stare sulla breccia fino a 42 anni e poi ha intrapreso la carriera di allenatore. Si è distinto soprattutto a Santa Severa, trascinando i bianconeri alla conquista della Promozione.

Negli ultimi due anni è stato a Santa Marinella, dove ha fatto il vice, prima di Emiliano Cafarelli e poi di Daniele Fracassa. Ed esperienze con Fracassa ce le ha avute anche il nuovo viceallenatore gialloverde, che è Alessandro Di Raimondo, che ha seguito proprio Fracassa con Csl Soccer e Cerveteri, vincendo anche un campionato di Promozione.

Di Raimondo giunge dall’esperienza con la Juniores del Santa Marinella, che ha accompagnato nel percorso nel campionato Elite. Ma importantissime novità ci sono anche nell’organigramma societario. Antonello Quagliata sarà affiancato, al comando della società, dall’imprenditore Salvatore Papale, che ha assunto il ruolo di co-presidente, sulla falsariga di quanto avvenuto al Civitavecchia, con Massimo Mecozzi che lavora in simbiosi con Patrizio Presutti.

Santamarinellese, Papale è un personaggio che negli ultimi anni si è fatto molto conoscere nel contesto locale, come presidente dell’Atletico Santa Marinella e prima ancora della Poseidon. Nei mesi scorsi aveva esternato la voglia e la possibilità di un’esperienza a Civitavecchia, in particolare al Tamagnini, cosa che, con questo annuncio, si è verificata sul serio.

Confermatissimo, invece, Pino Antonucci, che, però, passa dal ruolo di direttore sportivo a quello di direttore generale, dove avrà ancora più modo, dalla sua cattedra, di dare un contributo significativo con la sua infinita esperienza.

Entra a far parte della dirigenza Francesco Riccio, che assume il ruolo di team manager. Riccio non era presente all’evento a causa di alcune questioni personali extrasportive. Intanto, come naturale che sia, la società è al lavoro per definire la rosa che affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria, che giunge dopo due promozioni consecutive sotto la guida di Fabio Secondino, che ha lasciato i gialloverdi per motivi di lavoro.

L’obiettivo del Qco è di consegnare a mister Savino una rosa di ottimo livello, che possa fare un percorso da protagonista nel campionato di Prima Categoria, in attesa anche di capire se il girone sarà pendente verso Viterbo o verso Roma.

«Vorrei ringraziare i Presidenti del Santa Marinella 1947, Orazio Sanfilippo e Stefano Di Fiordo, ed il direttore generale Bruno Luci, per averci permesso di presentare i nostri tecnici Nello Savino e Alessandro Santo Di Raimondo, prima dei tempi canonici stabiliti dalle normative vigenti». Grande la soddisfazione espressa anche dal neo allenatore del Quartiere Campo dell’Oro.

«Sono felice di essere entrato in una società così bene organizzata – dichiara Nello Savino – ci sono le basi per fare bene. Ringrazio il Santa Marinella, società che in questi anni mi ha permesso di crescere e di poter migliorare sempre di più. Ho riflettuto sul mio futuro ed alla fine ho deciso di lasciare, per motivi personali e per riavvicinarmi a Civitavecchia.Sono una persona che ama parlare poco e fare i fatti, ed è quello che cercherò di fare anche qui».

