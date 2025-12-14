In Prima Categoria continua il momento magico del Quartiere Campo dell’Oro, che al Tamagnini supera 2-1 il Sutri e mette un altro tassello fondamentale nella corsa al titolo. I gialloverdi di Nello Savino sbloccano la gara grazie a un’autorete fortunosa, subiscono il pari firmato Camilli, ma trovano ancora una volta in capitan Rasi l’uomo decisivo. Il suo gol vale tre punti pesantissimi e permette al QCO di mantenere quattro lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici, consolidando il primato e dimostrando grande solidità mentale.

Sempre in Prima Categoria torna al successo il Dlf, che al Flavio Gagliardini piega 3-2 il Ronciglione al termine di una gara combattuta e nervosa. I biancoverdi di Flavio Borreale partono forte e trovano il vantaggio con Zagami su assist di Leardini. Nella ripresa la doppietta di Brancaccio sembra indirizzare definitivamente il match, anche se alcune disattenzioni difensive tengono in partita i lacustri. Finale acceso con espulsioni e proteste ospiti, ma il DLF porta a casa tre punti che valgono il +7 sulla zona playout, rafforzando la propria posizione in chiave salvezza.

In Seconda Categoria riflettori accesi sul derby tra Real Tolfa ed Evergreen, vinto 2-1 dai biancorossi al “Felice Scoponi”. Il Tolfa sblocca subito con Rosati, l’Evergreen gialloblù reagisce e trova il pari con Buono, ma quando il pareggio sembra ormai scritto arriva, al 45’ della ripresa, la rete decisiva di Corradini, tra le vibranti proteste civitavecchiesi per un presunto fuorigioco. Un successo che consolida il settimo posto del Real Tolfa, mentre l’Evergreen resta comunque lontano dalle zone pericolose.

Chiude il quadro la CSL Soccer, che impatta 0-0 contro il Proceno nell’ultima gara casalinga dell’anno. Partita povera di emozioni, segnata dall’episodio del rigore non concesso ai ragazzi di Tommaso Valente per un fallo di mano in area. Un punto che conferma la CSL a metà classifica, lontana sia dai vertici che dalla lotta playout, in vista dell’ultima trasferta del 2025 sul campo del Castiglione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA