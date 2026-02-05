Il presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Roberto Avantaggiato, è lieto di annunciare un incontro con i rappresentanti delle società calcistiche della Tuscia, che si terrà oggi alle ore 16.30. L'evento si svolgerà presso la sala riunioni della Provincia di Viterbo, situata in via Saffi. L’obiettivo principale di questo incontro è quello di promuovere un dialogo costruttivo tra le diverse componenti federali e di approfondire le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attività sportiva. Sarà inoltre un’opportunità per condividere proposte e idee utili al miglioramento del rapporto tra le società di calcio provinciali e il settore arbitrale. La partecipazione a questo incontro è fondamentale per consolidare un sistema calcistico più coeso e collaborativo, capace di affrontare efficacemente le sfide attuali e future. Si invita pertanto tutte le società viterbesi a prendere parte a questo importante momento di confronto e crescita comune.

