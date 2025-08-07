Viola Ricci chiama, Lorenzo Ballarati risponde. Anche il tritone della Coser Aniene bagna con una medaglia la partecipazione agli Italiani di categoria, in corso di svolgimento a Chianciano. Nella terza giornata della competizione in terra toscana, il carabiniere ha centrato l’argento nei 100 stile libero, poggiando le mani sul blocchetto sul 49”97.

Buonissima la condotta di gara per il ragazzo allenato da coach Fabio De Santis, che ha condotto la gara sin dal tuffo in acqua, mantenedo sempre la leadership nei confronti degli avversari. Solo un finale un po’ scomposto non gli ha permesso di mettere al collo l’oro e gli ha fatto perdere il posto più pregiato per soli sette centesimi. Ballarati si è cimentato, nelle scorse sessioni, anche nei 100 farfalla, dove ha fatto registrare il suo nuovo personale di 54"01.

Bene anche Asia Ricci, sesta nei 50 dorso e Matilde Petronilli nella medesima distanza con il suo nuovo tempo personale di 30"50. Quindi un’esperienza molto positiva per la Coser Aniene, che sta seguendo quanto collocato negli obiettivi prima del via delle gare di Chianciano.

