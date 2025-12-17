Allo stadio Angelo Sale di Ladispoli termina in parità la sfida di Promozione girone A dell’Academy Ladispoli contro il Real Campagnano. Un 1-1 al termine di una gara intensa e combattuta, che muove la classifica dei rossoblù ma lascia anche un pizzico di rammarico per la mancata vittoria casalinga davanti al pubblico amico.

I ladispolani, allenati da Quintiliano Mastrodonato, arrivavano all’appuntamento forti della fondamentale vittoria esterna di Pescia, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e allontanarsi ulteriormente dalla zona playout. L’approccio è quello giusto: l’Academy prova a fare la partita e a gestire il possesso, ma il Real Campagnano si conferma avversario organizzato e difficile da affrontare, tra le migliori formazioni del campionato.

Il primo tempo scorre su binari di grande equilibrio, con poche occasioni limpide da una parte e dall’altra. Al 29’ arriva però il vantaggio dei padroni di casa: calcio di rigore per l’Academy Ladispoli e Modesti è glaciale dal dischetto, spiazzando il portiere ospite e facendo esplodere lo stadio Angelo Sale.

La gara si complica per i rossoblù al 37’ del primo tempo, quando l’Academy resta in dieci uomini per un’espulsione che costringe i ladispolani a rivedere assetto e strategie, con i rossoblù che protestano per una decisione ritenuta ingiusta. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Mastrodonato riesce a stringere i denti e a chiudere in vantaggio la prima frazione.

Nella ripresa, però, l’inerzia cambia subito. Dopo appena due minuti, un clamoroso errore del portiere Somma spiana la strada al pareggio del Real Campagnano: la palla finisce sui piedi di Ciminelli, che non sbaglia e firma l’1-1.

Da quel momento in poi l’Academy Ladispoli prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, lottando con ordine e sacrificio nonostante l’uomo in meno. La stanchezza e la qualità degli ospiti si fanno sentire, ma i rossoblù riescono comunque a reggere l’urto e a portare a casa un pareggio prezioso contro una delle squadre più attrezzate del girone.

Il risultato finale lascia sensazioni contrastanti: da un lato la soddisfazione per un punto utile e per la prova di carattere mostrata in inferiorità numerica, dall’altro il rammarico per una vittoria che, soprattutto in casa, sembrava possibile. Un pareggio che conferma però la crescita dell’Academy Ladispoli e la capacità di tenere testa anche agli avversari più forti.

