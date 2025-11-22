Vincere per rilanciarsi contro Fonte Meravigliosa. Non ha altre possibilità il Ladispoli in piena zona per non retrocedere in Prima Categoria. Un avvio disastroso di campionato tra le mura amiche con 5 sconfitte in altrettante gare, almeno in trasferta i rossoblu sono ancora imbattuti. Dopo il ko casalingo con il Tolfa, mister Mastrodonato dovrà comunque fare i conti con diverse assenze. Non ci sarà il centrocampista Guerra perché squalificato. Tornerà invece il difensore Tamburrini dopo lo stop di 5 giornate imposte dal giudice sportivo, ma il suo “collega” di reparto Barilaro, che era tornato da poco, si è rifatto male e quindi non ci sarà. Valutazioni in corso per la porta visto che Somma è rimasto assente quasi un mese. E in attacco Pelizzi soffre ancora per un problema alla caviglia anche se dovrebbe farcela almeno per la panchina. «Peccato per domenica scorsa - è quanto detto da Leonardo Cruciani, il capitano - non meritavamo affatto quel risultato, diciamo che abbiamo fatto degli errori in questo periodo ma stiamo pagando troppo. Evidentemente c’è qualcosa che non va e abbiamo il dovere di migliorare. Abbiamo lavorato molto bene con il mister, non dobbiamo farci abbattere dal momento ma concentrarsi su questa partita che è molto importante. Sono convinto che faremo una grande prestazione, per noi, per la società e per i tifosi». Fonte Meravigliosa-Academy Ladispoli sarà affidata all’arbitro Flavio Pinto di Roma 2. I suoi assistenti saranno Valerio Servidei della stessa sezione e Francesco Raganelli di Roma 1. Il fischio d’inizio è previsto domani alle ore 11. Domenica prossima poi altra trasferta per i tirrenici sul campo del Pianoscarano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA