Arriva la prima sconfitta stagionale per il Kaysra che si arrende al Fregene (2-1) in un match in cui succede di tutto, anche due penalty falliti dagli etruschi di mister Francesco Graniero. È stata una partita dominata sin dai primi minuti ma il calcio, a volte, sa essere spietato. Il Kaysra parte forte e il portiere di casa respinge una punizione velenosa di Morlando. Gli ospiti spingono sull’acceleratore e Troiani viene atterrato in area.

Nessun dubbio per l’arbitro: è penalty. Dal dischetto si presente come sempre Morlando che tira bene, spiazza l’estremo difensore ma colpisce il palo. I cerveterani non si abbattono, costringono il Fregene a stare nella loro metacampo ma nell’unica ripartenza concessa ottengono un tiro dagli undici metri, poi trasformato. Si va nell’intervallo sull’1-0.

Nella ripresa entra Esposito, una punta, per l’infortunato Vignaroli, centrocampista. Dopo appena 5 minuti arriva il raddoppio del Fregene su autorete. È una mazzata ma il Kaysra prosegue con i giri del motore alti e accorcia le distanze con Murgante su assist di Paraschiv subentrato a Musa. Sulle ali dell’entusiasmo gli undici di Graniero provano ad acciuffare il pari e non riescono a sfruttare altre ghiotte chance merito del portiere che para anche il secondo rigore di Morlando.

«Non ci gira bene e dobbiamo superare questo periodo – è l’analisi dell’allenatore Graniero -, complimenti comunque alla nostra squadra per il carattere. In parte siamo stati sfortunati, in parte qualche errore individuale ma meritavamo di certo i 3 punti. Abbiamo giocato solo noi e i nostri avversari hanno tirato solo una volta in porta nell’arco dei 90 minuti. Ci riprenderemo, ora pensiamo al derby». Domenica l’occasione per il pronto riscatto. Si gioca al Galli contro la Virtus Marina San Nicola.

