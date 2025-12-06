Vincere per proseguire la striscia vincente. Il Kaysra è chiamato all’appuntamento casalingo con il Monterosi dopo il pari a Tolfa. Un cammino fin qui positivo da parte degli uomini di mister Ciccio Graniero che forse avrebbero meritato anche qualche punto in più per il gioco espresso in campo. Ma c’è da dire che questo girone è composto da formazioni attrezzate per puntare al salto di categoria, quindi è probabile ci sia bagarre fino alla fine. Ecco perché i cerveterani devono e vogliono restare concentrati pur contro un’avversaria sulla carta più abbordabile rispetto ai collinari del Real Tolfa. A mettere in guardia i compagni ci pensa Simone Vignaroli, classe 91, uomo di esperienza e jolly in ogni reparto del campo.

«Guai a pensare che sia una partita facile – commenta – dovremo scendere sul rettangolo verde agguerriti dal primo secondo. Abbiamo dimostrato che possiamo battere chiunque ma solo se facciamo massima attenzione. La fiducia sta crescendo giorno dopo giorno, è un gruppo compatto e sappiamo dove si può arrivare. L’importante è pensare una gara alla volta e ora è il turno del Monterosi». Play di centrocampo, all’occorrenza difensore centrale. Vignaroli sta vivendo una seconda giovinezza al Kaysra.

«Sono molto felice di essere qui – aggiunge – è un gruppo di amici anche e questo è molto importante al giorno d’oggi. Ho sensazioni positive ma è chiaro che ci vuole sempre il massimo impegno, mio e dei compagni di squadra».

