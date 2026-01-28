Il Manziana espugna il Galli e arriva la seconda sconfitta consecutiva casalinga per il Kaysra. La vetta ora è distante 9 punti e tutto è diventato complicato per una squadra che non riesce più a vincere e che alla vigilia del campionato era inserita tra le favorite nei pronostici. A dirla tutti i ragazzi di Graniero hanno sempre avuto le redini del gioco cogliendo ben 2 traverse: con Ferro al 10' del primo tempo e con D'Ercole nella ripresa entrambe a portiere battuto.

Il Manziana è stato molto cinico e ha approfittato dell'unica disattenzione della retroguardia cerveterana e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Costanzi ha infilato il portiere Montani con un tiro da fuori area. Giusto il tempo di riorganizzarsi e di assistere al pareggio del Kaysra con un eurogol di Esposito che spalle alla porta si è liberato di due avversari trafiggendo in diagonale il portiere Pasquali. Ripresa allo stesso modo del primo tempo cioè con i cerveterani pronti a riversarsi nella metà campo del Manziana e con gli ospiti abili a sfruttare, sempre su corner, una sfortunata autorete di Bonafede.

Inutile il forcing del Kaysra con almeno tre palle gol per arrivare al pareggio, anzi sono gli ospiti che su una ripartenza sfiorano la terza rete. Il Kaysra ha iniziato con Montani in porta, Altomonte, D’Ercole, Mele e Bonafede in difesa, Calabresi e Marra a centrocampo e davanti alla punta centrale Esposito, Giallanza, Ferro e Paraschiv. Non si può parlare ancora di ultima spiaggia ma la trasferta di sabato in casa del Blera, penultima, è un'occasione troppo importante da cogliere per rilanciarsi.

